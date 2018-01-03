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電話通了！ 北韓今下午2:30和南韓熱線

用路人注意！南迴公路吊梁18日起將分階段封路管制

2018-01-03 12:21聯合報 記者尤聰光╱即時報導

因應拓寬工程「吊梁」作業，台東南迴公路香蘭段將從元月18日起至2月13日止，南北雙線車道將實施封路管制，並區分兩階段實施，第一階段第一分段封閉10天，平日周一至周四晚上零時至清晨6時，計6小時，中間開放30分鐘至1小時通行時間；第二分段封閉8天，全線雙向管制，並視天候、進度及車流開放通行。另第二階段則視後續其他分項工程發展，再排定吊梁管制日期。公路單位及警方呼籲封路管制期間，請用路人務必配合現場交管指揮。

台東南迴公路香蘭段將從元月18日起至2月13日止，因應拓寬工程「吊梁」作業，南北...
台東南迴公路香蘭段將從元月18日起至2月13日止，因應拓寬工程「吊梁」作業，南北雙線車道將實施「封路管制」。記者尤聰光／攝影
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台東南迴公路

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