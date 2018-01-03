東門、南門市場改建啟動 林欽榮：攤商3年內回新市場

2018-01-03 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



北市府今天舉行記者會，宣布東門、南門市場改建正式啟動，副市長林欽榮表示，獲行政院長賴清德同意，中央願暫時租借華光社區「特二」基地，作為2處市場中繼點，預計8月進場施工，另外，北市府每年需繳約4000萬元租金；林當場允諾，攤商從搬遷第一天起計算，不超過3年就會回到新市場。 北市府今天舉行記者會，宣布東門、南門市場改建正式啟動。記者張世杰／攝影 分享 facebook

除了市場改建之外，林欽榮宣布，屬於市有地的華光社區「特四」、「特五」基地，未來將興建800戶公宅，同時新的東門市場也有100戶公宅，配合金華街歷史建物整修、以及周邊大學城，營造全新的多元化地區，全部計畫投資金額約100億元。

林欽榮表示，「特二」基地面積約0.89公頃，東門、南門市場合計0.55公頃，容納空間綽綽有餘，中央願短暫借給北市府4、5年時間，中繼市場將於今年8月1日動工興建，並強調攤商搬遷的第一天，往後推算不超過3年，就會讓所以攤商回到新市場。

根據北市府規劃，中繼市場將於107年8月動工、108年9月完工驗收，南門市場攤商於108年11月遷入；至於新的南門市場，於109年7月開工，攤商在111年11月遷回新市場。

北市產發局長林崇傑指出，為了完成東門、南門市場改建，市府共尋覓13處中繼點，「特二」基地幾乎是整個地區唯一機會，幸好中央點頭同意租借；林也說，市場需要貨品調度空間，「特二」基地滿足條件，外界擔心2處市場暫時結合有無衝突？他認為或許有顧慮，但並不是問題。

不過，鄰近中繼點的光明里、以及南門巿場自治會，過去多次向北市府表達對中繼點的不滿；林崇傑說，南門市場只是對於進駐有疑慮，這可以協調，光明里大原則上也不反對，之後會積極溝通。