女人也會得疝氣！ 正妹沒人魚線卻有這毛病

2018-01-03 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



許多人以為只有男人才會罹患疝氣，但實際上，女生也會疝氣，一名在西班牙學醫的年輕女子，經常覺得腹股溝處腫漲、隱隱悶痛，專程返台就醫，確診為右側疝氣。醫師指出，懷孕、肥胖、便秘及經常咳嗽、及提重物的女性都屬於疝氣高危險，務必提高警覺。

嘉義長庚小兒外科主任王世憲表示，腹股溝疝氣是人類常見的疾病，發生率約為6%，男生遠多於女生，每一名男性終其一生得到疝氣的機率是27%，而女性則是3%，12歲以下兒童及老年人為罹病的兩大高峰期。

王世憲說，女性發生疝氣的比率雖不高，加上患部位於腹股溝，較為私密，不少女性雖然腹部悶痛，甚至兩側腹股溝鼓鼓的，但還是不好意思就醫，延誤治療時機。

王世憲指出，疝氣盛行率不低，台灣每年約有四萬人接受疝氣手術，主要原因在於後天性的腹壁筋膜層變薄，或是先天性的股溝管內環開口未閉合，腸子從由腹壁的薄弱處滑出來，腹股溝鼓鼓的。

王世憲指出，如果沒有治療，則疝氣的頻率會越來越高，有人一笑或是一咳嗽，腸子就跑出來，用手慢慢戳回去原位。有人則是打球時，一用力，引發疝氣，當場腹部疼痛。

在治療方面，目前仍以傳統手術為主，從腹股溝附近的皮膚下刀，撥開層層筋膜進入腹股溝管，找出疝氣囊袋，並在靠內環開口處做縫合，只要內環開口關閉，腹腔內容物自然就不會再掉出來。

新式手術為「單孔腹腔鏡內環關閉術」，時間只需15到30分，且術後幾乎不留疤痕，也不用住院。嘉義長庚兒童外科已經累積了一百多例成功個案，其中也包括四名疝氣女性，年齡介於18歲到30歲，狀均為腹股溝腫脹。