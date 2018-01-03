台灣高鐵募款傳愛給「孩子秘密基地」旅客可搭車響應

導演吳念真與出版人簡志忠主持的中華民國快樂學習協會成立5年在各地成立100所「孩子的秘密基地」免費課輔班，今年成為台灣高鐵公司「高速傳愛、助學計畫」捐助對象，吳念真說，秘密基地提供這些孩子公平的機會，是他們安心長大的堡壘，長成他們喜歡的樣子。 台灣高鐵董事長江耀宗(左)與中華民國快樂學習協會理事長吳念真共同澆灌象徵孩子的幼苗，今年台灣高鐵助學計畫選中捐助「孩子的秘密基地」。記者雷光涵/攝影 分享 facebook

台灣高鐵上午在高鐵南港站舉辦記者會，董事長江耀宗表示，協會理念與高鐵完全一致，高鐵持續善盡企業社會責任今年選擇秘密基地為捐助對象，並邀旅客與社會大眾共襄盛舉，為下一代不斷學習成長、邁向進步，創造更美好的未來台灣貢獻心力。

高鐵表示明天起至3月5日止，旅客可利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱，捐款響應，也可透過手機掃描捐款信封上的QR Code線上捐款。8年來高速傳愛計畫累計募得善款逾1.1億元，幫助超過1萬9千人。今年也將提供免費車票，幫助協會人員搭高鐵列車往返各地，與課輔教師交流溝通，並與桃捷、桃機合作，邀課輔班的600位小朋友搭高鐵列車，參觀高鐵桃園站、台灣高鐵探索館、行控中心、桃園捷運基地和桃園機場等，贊助金額約300萬元。

吳念真說，這些孩子可能跟阿公阿嬤住、可能父母工作晚歸，沒有人陪伴、聽他們說話，甚至沒有晚餐，擔心他門久而久之放棄生活的秩序、放棄課業，未來無法融入社會。秘密基地是天黑時燈光亮起的地方，孩子需要愛的時候有人擁抱、安慰、傾聽，一吃飯學習，100個基地每天接納上千個孩子。