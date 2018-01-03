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台灣高鐵募款傳愛給「孩子秘密基地」旅客可搭車響應

2018-01-03 11:32聯合報 記者雷光涵╱即時報導、記者曾吉松／攝影

導演吳念真與出版人簡志忠主持的中華民國快樂學習協會成立5年在各地成立100所「孩子的秘密基地」免費課輔班，今年成為台灣高鐵公司「高速傳愛、助學計畫」捐助對象，吳念真說，秘密基地提供這些孩子公平的機會，是他們安心長大的堡壘，長成他們喜歡的樣子。

台灣高鐵董事長江耀宗(左)與中華民國快樂學習協會理事長吳念真共同澆灌象徵孩子的幼...
台灣高鐵董事長江耀宗(左)與中華民國快樂學習協會理事長吳念真共同澆灌象徵孩子的幼苗，今年台灣高鐵助學計畫選中捐助「孩子的秘密基地」。記者雷光涵/攝影
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台灣高鐵上午在高鐵南港站舉辦記者會，董事長江耀宗表示，協會理念與高鐵完全一致，高鐵持續善盡企業社會責任今年選擇秘密基地為捐助對象，並邀旅客與社會大眾共襄盛舉，為下一代不斷學習成長、邁向進步，創造更美好的未來台灣貢獻心力。

高鐵表示明天起至3月5日止，旅客可利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱，捐款響應，也可透過手機掃描捐款信封上的QR Code線上捐款。8年來高速傳愛計畫累計募得善款逾1.1億元，幫助超過1萬9千人。今年也將提供免費車票，幫助協會人員搭高鐵列車往返各地，與課輔教師交流溝通，並與桃捷、桃機合作，邀課輔班的600位小朋友搭高鐵列車，參觀高鐵桃園站、台灣高鐵探索館、行控中心、桃園捷運基地和桃園機場等，贊助金額約300萬元。

吳念真說，這些孩子可能跟阿公阿嬤住、可能父母工作晚歸，沒有人陪伴、聽他們說話，甚至沒有晚餐，擔心他門久而久之放棄生活的秩序、放棄課業，未來無法融入社會。秘密基地是天黑時燈光亮起的地方，孩子需要愛的時候有人擁抱、安慰、傾聽，一吃飯學習，100個基地每天接納上千個孩子。

吳念真表示，他與簡志忠到處說服朋友，朋友說只要看到他們，「就在想是要標會或賣血。」謝謝高鐵、桃捷願出手幫忙。他說，台灣最困窘的時候，靠很多外國神父幫忙，現在台灣的小孩要自己照顧，多1、2人可能改變小孩的人生，改變台灣的未來。

中華民國快樂學習協會理事長吳念真感謝台灣高鐵今年的助學計畫選中捐助「孩子的秘密基...
中華民國快樂學習協會理事長吳念真感謝台灣高鐵今年的助學計畫選中捐助「孩子的秘密基地」。記者雷光涵/攝影
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台灣高鐵董事長江耀宗(左)與中華民國快樂學習協會理事長吳念真共同澆灌象徵孩子的幼...
台灣高鐵董事長江耀宗(左)與中華民國快樂學習協會理事長吳念真共同澆灌象徵孩子的幼苗，今年台灣高鐵助學計畫選中捐助「孩子的秘密基地」。記者雷光涵/攝影
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高鐵捐款吳念真

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