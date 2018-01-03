蘇花公路臨時封路東澳段爆塞逾5公里 用路人罵翻天

2018-01-03 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



蘇花公路114.37公里路段今天進行土方清理，施工單位決定封路太匆促，也沒有透過區域簡訊通知用路人，導致上午車流塞爆東澳段超過5公里；民眾大罵施工單位只為自己方便，未考慮用路人不方便，又不是災情搶修，就逕行長時段封路，實在有夠扯。 蘇花公路114.37公里路段封路清理土方，很多用路人不知道管制通行，開車上路爆塞5公里， 大罵施工單位有夠扯。 圖／讀者提供 分享 facebook

公路總局南澳工務段對此道歉，段長陳文昌表示，與承包商針對工法喬不定，直到傍晚才決定封路，後來有發布新聞稿，但沒有媒體幫忙宣傳；因為是一般施工管制通行，不是緊急搶修，所以也沒有發布區域簡訊通知，一連串因素造成用路人不清楚訊息。

蘇花公路114.37公里路段進行坍土方清理及邊坡掛網，今天起至5日上午8時至16時進行管制，上午10點及下午1點，各放行1小時。

不知情的南澳鄉民8點半開車出門，10點要趕到縣政府開會，看到大塞車嚇一跳，他是當地人都不知道封路，外地人更是塞在在路上動彈不得，長長塞爆東澳段超過5公里長，用路抱怨不斷，有人乾脆下車抽煙，還有幾輛大卡車司機等不及，逆向超車，非常危險。

用路人說，今天豔陽高照，路上很多車，也沒有聽說蘇花公路有坍方，何況是清理土方，又不是什麼重大災情必須緊急搶修，為何白天只放行二時段？最扯的是，工務段臨時封路又不通知，他們可以體諒施工人員的辛苦，但請別只想到自己施工方便，造成用路人不便。