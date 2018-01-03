農委會入口處 農業祖師爺蔣夢麟的銅像去哪裡了？

2018-01-03 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



農委會進門入口處右側，一直放著1座紀念銅像，是被稱為台灣農業祖師爺蔣夢麟，近期被農委會換了位置。聯合報系資料照 分享 facebook 農委會進門入口處右側，一直放著1座紀念銅像，是被稱為台灣農業祖師爺蔣夢麟，近期被農委會換了位置，原址改為展示農產加工品的農業櫥窗。農委會表示，農業櫥窗布展規劃以季為展期．定期展出不同主題的優選農產品及呈現農業相關研究成果；櫥窗結合多媒體，搭配每季不同的布展主題與精選農產品，讓農業走上時尚風，置身精品店。 農委會進門入口處右側，一直放著1座紀念銅像，是被稱為台灣農業祖師爺蔣夢麟，近期被農委會換了位置，原址改為展示農產品的農業櫥窗。圖／農委會提供 分享 facebook

根據了解，現階段蔣夢麟銅像放置在農委會6樓的典藏室裡沒有對外公開，至於未來有沒有其他的用途，農委會秘書室主任黃秀美表示，主委指示要有的區域對外賓展示我國優良的農產品，經過討論後，認為1樓大廳最為合適；至於原來的蔣夢麟銅像，暫時請到典藏室，這是放置農業文物重要的地方，包括外賓來訪的禮品，也放置在典藏室裡，平時沒有對外開放；等到組改以後，整個農委會的空間重新規畫，再來安放這銅像。

農委會前主委陳武雄表示，蔣夢麟是農委會與其前身農復會非常關鍵的人物，因此奠定農業在台灣的基礎，是對台灣農業有貢獻且非常指標的人物。但他也說，現在年輕的一輩可能都不認識他(蔣夢麟)了，也失去了情感上的連結，銅像放置在原位，能讓不認識的人看看，想起農復會當年做的種種工作，從人文歷史的農業發展史的角度來看，蔣夢麟銅像是有這樣的意義。 農委會進門入口處右側，一直放著1座紀念銅像，是被稱為台灣農業祖師爺蔣夢麟，近期被農委會換了位置。聯合報系資料照 分享 facebook

農復會是中國農村復興聯合委員會的簡稱，第一任主委就是蔣夢麟。陳武雄表示，台灣光復後一直到中美斷交前，農復會是台灣農業最重要的機構，負責涵蓋全面性的農業建設，包括農村建設、農田水利工程、農業科技發展、政策指導、基金援助等，甚至當時政府沒能力做的鄉村衛生，都是農復會在做。