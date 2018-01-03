長期戴耳機嗎？年輕人耳鳴可能是腦中風的警訊

2018-01-03 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣大林慈濟醫院耳鼻喉科醫師暨睡眠中心主任黃俊豪，以臺灣健保資料庫進行分析，針對年輕到中年族群的男女性，長期追蹤十年後，發現年輕時有耳鳴症狀者，未來發生腦中風機會大增。此一研究成果日前獲國際知名期刊PLoSOne (第一公共科學圖書館雜誌)刊登。

黃俊豪醫師表示，許多人以為耳鳴只有年長者才有，但現在不少年輕人也有耳鳴問題，原因與常聽mp3、噪音傷害、頭痛、自律神經失調、睡眠障礙、耳咽管功能不好、聽神經瘤、突發性耳聾、梅尼爾氏病等相關，尤其近年門診發現，年輕人耳鳴有增加趨勢。

黃俊豪醫師從臺灣健保資料庫中，追蹤2000到2010年間，年齡20至45歲男女性，找出3474人有缺血性腦中風，17萬3702沒有腦中風的人，經分析發現有耳鳴的人較高比率發生缺血性腦中風，是沒有的人1.66倍，尤其在年齡20至30歲耳鳴患者，未來發生缺血性腦中風為一般人4.11倍，30至40歲為2.19倍，40至45歲沒有明顯增高。

黃俊豪指出，以往研究認為年輕人耳鳴問題常與腦內血管瘤有關，而腦部的血管瘤通常是造成出血性腦中風與猝死，但黃俊豪醫師卻從此研究中發現，年輕人的耳鳴，未來發生缺血性腦中風機會很高。