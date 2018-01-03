旅宿稽查績效評比 這3縣市特優理由看這

2018-01-03 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



近年旅宿業發展蓬勃，交通部觀光局由各界專家學者評比小組，今年獲得特優縣市為台北市、嘉義縣及高雄市政府。績效進步獎則為南投縣政府。

觀光局表示，本年度評比重點在於非法旅宿管理及稽查。觀光局編列補助經費協助各縣市執行旅宿業稽查管理業務等，各縣市政府在旅宿管理上具有不少成果，如公共意外責任保險投保合法旅館已達99.9%、合法民宿達95.5%業者投保。在未合法業者管理上，已超過半數的縣市皆定期於官方網站中揭露非法稽查資訊，並發文要求訂房網站下架非法旅宿、不定期赴旅展檢視禮券等，及針對重大違規案件祭出斷水斷電手段達嚇阻作用等成效。

本次在參與評比22縣市共有13個縣市獲獎，為近年最優。除特優之3縣市，優等縣市為基隆市政府、台中市政府、彰化縣政府、嘉義市政府及台南市政府，甲等縣市為新北市政府、桃園市政府、台東縣政府及澎湖縣政府。