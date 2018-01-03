藥品副作用「幸福的錯覺感」？ 讓專業藥師來解釋

2018-01-03 10:39 聯合新聞網 綜合報導



一名網友在臉書爆料公社上發出一張藥單副作用的照片，上頭清楚寫下藥品「Sumincon」的適用症狀為鼻塞、流鼻水、過敏性鼻炎及皮膚疾患（濕疹、皮膚炎等等），而在副作用區上寫著「視覺模糊、幸福的錯覺感、失眠、疲倦」，網友特別標示出「幸福的錯覺感」，並問道「請問醫生，幸福的感覺是什麼？」引發網友熱議。

網友貼出一張藥單，上頭寫著藥品的副作用包含「幸福的錯覺感」，引發網友熱議。圖／翻攝自爆廢公社 分享 facebook

不少網友看完直說「單身狗很需要這種感覺」、「幫我先開一年份的藥量」、「老闆年終發這個就好了」。但有藥師解釋這種抗組織胺的副作用，最常見的就是嗜睡、大腦神智不清等副作用，因此才會讓人產生「幸福的錯覺」。

實際上食藥署網站查詢，Sumincon（祝敏康錠）是一種成分為Piprinhydrinate（匹普林奈）的抗組織胺藥物，能抑制身體細胞因發炎（皮膚發炎、支氣管發炎）反應而游離出的組織胺。因此，常被用於治療皮膚搔癢、過敏性鼻炎、感冒鼻水分泌等症狀。

但根據《華人健康網》報導，此藥藥廠最新的仿單顯示，一般臨床上常見的副作用有分泌減少、口乾、視線模糊、眼內壓增加、鎮靜作用、昏睡、便祕及胃腸不適等症狀，未見網友藥單上的「幸福的錯覺」。有醫師指出，調閱台灣TFDA於民國69年核准的仿單後，並未發現「幸福的錯覺」一詞，僅有所謂的「輕度多幸感」的記載，因此「幸福的錯覺」是否是根據「多幸感」翻譯而來則不而得知。

而至於仿單中提到的「多幸感」，藥師表示其實就是與人體喝酒後的反應相當相似，例如小酌時，在少量酒精的刺激下，會出現情緒較為亢奮、興奮，精神變好的錯覺，這種感受則即為「多幸感」。