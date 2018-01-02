第107001期大樂透 頭獎1注獨得3.9億

2018-01-02 23:29 中央社 台北2日電



第107001期大樂透今天開獎。中獎號碼為46、12、36、02、06、18，特別號47；派彩結果，頭獎 1注中獎，得獎金新台幣3億9234萬7658元。

貳獎1注中獎，得獎金293萬2093元；參獎有74注中獎，各得獎金4萬2670元。

今日大樂透頭獎金額3.9億元由台南市佳里區忠仁里中山路182號1樓的佳旺彩券行開出，由1注獨得。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。