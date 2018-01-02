一卡通和悠遊卡新年強出擊 分搶咖啡族群和南部學子

2018-01-02 21:28 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



一卡通和悠遊卡不斷較勁，一卡通結合全家便利商店的咖啡優惠，要吸引消費者用一卡通買咖啡；悠遊卡為了搶南部學生族群，原定去年12月底截止的南部學子機車加油優惠方案，今年確定延半年到6月底。

全家便利商店APP正推出一次預購10杯中杯美式可打77折活動，如果持一卡通付費，還會加送一杯。這項優惠到2月28日止，合作的電子票證也只有一卡通。

一卡通發卡量突破1495萬，平均每日交易90.7萬筆，LINE旗下的行動支付服務LINE Pay並策略性投資一卡通票證公司。

尚無法在高雄輕軌和高雄公共腳踏車使用的悠遊卡，穩坐北部市場之後，全力搶入南部消費群，去年10月在南部雲林、嘉義、台南、高雄、屏東5縣市9所大專院校推出的「悠遊卡超級好揩油」優惠活動，本來去年12月底就結束，新年一開始，悠遊卡公司即宣布此優惠延長半年，到今年6月底才告一段落，希望吸引更多南部學生使用悠遊卡。

「悠遊卡超級好揩油」優惠方案，指定學校學生在活動期間只要憑該校學生證到加油站為機車加油，並以悠遊卡付款，當月累計消費滿300元，次月可享100元儲值回饋金，每卡每月最高回饋100元，每月限量2500份。此優惠指定學校包括：成功大學、長榮大學、中華醫事科技大學、南榮科技大學、中正大學、屏東科技大學、高雄應用科技大學、雲林科技大學、稻江科技暨管理管院等。