把握好天氣 明西半部天氣晴朗 日夜溫差大

2018-01-02 21:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳智華 ╱即時報導



今天冷氣團減弱，白天天氣晴朗，氣溫明顯回升，日夜溫差大，中央氣象局今天晚間指出，明天西半部繼續晴朗好天氣，東半部有短暫陣雨。

氣象局說，明天（3日）天氣跟今日類似，西半部天氣穩定，各地高溫大約24到27度，夜間清晨因輻射冷卻明顯，清晨仍有14度左右的低溫，日夜溫差較大。

東半部地區及大台北東側山區雲量偏多，高溫大約22到24度，低溫17到18度，有局部短暫雨的機率。