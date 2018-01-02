超級月亮掛天空 吸引民眾目光

2018-01-02 20:55 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



今晚有超級月亮高掛天空，吸引不少民眾抬頭觀賞，根據美國國家航空暨太空總署(NASA)，2018年元旦（台灣時間早上10點）的滿月是超級月亮，入夜後剛好是好天氣，月亮依然皎潔明亮，高掛天空。

晚間有超級月亮高掛天空，吸引不少民眾抬頭觀賞。記者胡經周／攝影 分享 facebook