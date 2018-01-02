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雲嘉屏雞鴨場染H5N2 撲殺逾2萬隻

2018-01-02 20:38中央社 嘉義縣2日電

雲嘉屏先後傳出有養雞養鴨場的雞鴨感染H5N2高病原禽流感，3處禽場共撲殺雞鴨2萬2217隻，相關單位進行場內外及周邊消毒，啟動防疫機制，以防疫情擴散。

嘉義縣家畜疾病防治所長李建霖今天向中央社記者表示，六腳鄉這家養鴨場因鴨隻異常死亡，於去年12月27日主動通報，家畜所立即前往採樣送驗，隔天進行預防性撲殺，共撲殺1468隻鴨，避免可能疫情擴散。

嘉義縣家畜所於去年12月30日接獲農委會家畜衛生試驗所檢驗報告，六腳鄉的養鴨場證實為感染H5N2高病原禽流感。

雲林縣動植物防疫所今天表示，元長鄉一處黑羽土雞養雞場，確定感染H5N2高病原性禽流感，已完成撲殺1萬5239隻，並在場內外及周邊環境，撒石灰消毒，以防疫情蔓延；另有一禽場也通報異狀，已採樣檢驗中。

雲林縣動植物防疫所技正鄭安國告訴中央社記者，冬季是禽流感好發季節，加上近來天氣日夜溫差大，雞隻靠近互相取暖，溫度升高促使病菌較易孳生，呼籲業者加強雞場管理，若發現異狀立即通報，以免受罰。

屏東縣也檢出枋寮鄉一處肉鴨場確診H5N2亞型高病原性禽流感案例，1日已依標準作業程序啟動防疫機制，撲殺5510隻肉鴨。

農曆春節年關將屆，雞隻需求度高，卻傳出禽流感，鄭安國表示，現在雞隻都要送到合法屠宰場，有獸醫駐場把關，保障安全，問題雞隻不會流入市面，加上國人喜歡吃熱吵或高溫久燉的雞肉料理，也有殺菌作用，消費者不必緊張。

禽流感H5N2疫情

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