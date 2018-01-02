尖峰免費搭高捷防空污 運量增近3成

2018-01-02 20:39 中央社 高雄2日電



高雄市實施冬季大眾運輸免費搭乘，市府交通局統計今天指出，去年12月捷運總運量，較民國105年同期增加43萬2510人次、成長7.7%；尖峰時段數據增幅26%，實施成效顯著。

高市府交通局發布新聞稿指出，冬季大眾運輸免費搭乘施行以來成效不錯。局長陳勁甫鼓勵汽機車族在空污嚴重的冬天，改乘大眾運輸工具，以降低污染空氣對健康的危害。

每年冬季是高雄市霾害嚴重的季節，市府去年公布自去年12月到今年2月提供使用電子票證在平日上班(上午6時30分至8時30分)、下班(下午4時30分至6時30分)尖峰時段搭乘捷運享免費優惠。高雄市利用空污基金約2億元支應這項免費措施。

高雄捷運公司配合優化服務品質，捷運平日尖峰時段列車增加至75趟次載客(早上尖峰趟次平均34趟次、下午尖峰時段平均41趟次)，最密班距可達2.5分鐘。

實施一個多月，依交通局統計，民國106年12月高雄捷運總運量為608萬8957人次，較105年12月增加43萬2510人次，成長7.7%；每日尖峰時段平均運量也由5萬9892人次，成長至7萬5590人次，多出1萬5698人次，平均增幅26%。106年捷運平均日運量也創新高，達17萬4723人次。