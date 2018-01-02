美國能有米老鼠、日本有哆啦A夢 台灣就是不能？

2018-01-02 15:59 聯合新聞網 文／遠見提供



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跨年想好要做什麼了嗎？

如果想和家人聚聚，享受溫馨時光，不妨一起走入戲院，看看睽違12年後，由台灣土生土長、在2017年入圍金馬獎的最佳動畫長片《小貓巴克里》吧！

上一次有台灣本土的動畫長片入圍金馬獎，要追溯至2005年的《紅孩兒：決戰火焰山》了。

時隔多年，台灣終於又長出了動畫《小貓巴克里》，雖然最後在金馬獎鎩羽而歸，但在其他國際影展上，《小貓巴克里》毫不遜色，已橫掃美國休士頓、洛杉磯景深國際電影節、荷蘭阿姆斯特丹等各大國際影展。

巴克里的爸爸，也就是導演邱立偉，投身動畫創作超過25年。事實上，《小貓巴克里》是他大學的繪本作品。2011年，他推出影集版，不僅在電視上熱播、獲得收視冠軍，之後還得到3座金鐘獎肯定。

導演邱立偉和屈中恆不是第一次合作。圖／遠見提供 分享 facebook

因為在影集上有好成績，邱立偉動了拍電影版的念頭。他動員兩岸和好萊塢約500人的團隊製作，成就這部電影。

會創作《小貓巴克里》，邱立偉透露，小時候愛看動畫的他，一直在想「美國有米老鼠、日本有哆啦A夢，為什麼台灣不能有自己的動畫角色，陪伴觀眾成長？」

於是，巴克里就這麼出現了。

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影集版是從巴克里的角度，觀察台灣偏鄉在企業進駐設立工廠後，面臨建設開發和環保的衝突和矛盾；到了電影版，邱立偉則帶大家反思人與動物的關係，描述失去雙親的小男孩「魚嘟」，意外到了一座動物城市後，和動物成為好朋友，並共同抵抗來自城市主宰者的威脅。

巴克里在電視熱播幾年，也成功完成邱立偉的初衷，共享大人、小孩的喜怒哀樂。

為動畫中反派角色「朱大人」配音的屈中恆提到，女兒是《小貓巴克里》的忠實粉絲，愛看到買了卡通版DVD，有時候看完，還會要他模仿劇中角色；孩子們也因為看了巴克里，紛紛想養貓。

劇中反派角色「朱大人」為屈中恆配音。圖／遠見提供 分享 facebook

台南人的邱立偉認為，與其建構一個新世界，不如運用台灣人熟悉的城市，對觀眾較有說服力。

因此，他刻意在動畫裡添加濃濃台灣味，一景一物都是台南風光，包括台南火車站、四維地下道、大同路涵洞、中西區的國華街、合同廳舍等地標，統統出現在電影中。

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邱立偉也不刻意美化場景，雜亂的雜貨招牌、滿布街頭的電線，一切都忠實呈現，「說不定以後這些特色很難看到了，我們就把他畫進去吧。」他說。

原以為台南景色只有台灣人看了有感，沒想到，愈多在地元素，愈容易在國際上凸顯，巴克里的超強IP力，至今已賣出全球33個國家版權。電影到法國安錫影展參展時，法國前總統歐蘭德（Francois Hollande）還被印在鳳梨酥外包裝的巴克里吸引。

目前，《小貓巴克里》已有繪本、漫畫、MV、動畫和電影，明年也將和科技接軌，推出VR影集，要用台灣的IP力萌翻世界。

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《小貓巴克里》導演邱立偉專訪

（作者／蕭玉品 本文出自2017.12.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）