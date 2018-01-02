孕婦擦太多保養品 寶寶出生體重竟偏輕

2018-01-02 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



孕婦。本報資料照／記者陳立凱攝影 分享 facebook 台灣第一份孕婦產前暴露「對羥基苯甲酸酯」相關研究出爐，研究發現，孕婦尿液中該化學成分濃度越高，則寶寶出生時體重就會越輕，儘管對於健康並無立即危害，但建議孕婦及育齡女性最好少用保養品，以免影響胎兒發育。

國立陽明大學環境與職業衛生研究所教授陳美蓮表示，「對羥基苯甲酸酯」屬於環境干擾物質，具有抗菌防腐特性，常作為防腐劑，添加於藥品、食品及美妝保養品，避免發黴，滋生細菌。

「對羥基苯甲酸酯」使用範圍廣泛，常被應用於各式消費產品中，為了瞭解孕婦暴露「對羥基苯甲酸酯」是否影響新生兒的健康，陽明大學與台北市立聯合醫院合作，執行這項臨床研究計畫。

陳美蓮表示，這次研究建立了台灣第一份對羥基苯甲酸酯的暴露基本資料，並探討可能暴露來源，並了解產前「對羥基苯甲酸酯」暴露，以及嬰兒出生健康的相關性。

研究團隊追蹤241名孕婦及其嬰兒，蒐集孕婦第三孕期尿液，並使用高效能質譜儀檢測尿液中的「對羥基苯甲酸酯」濃度，結果顯示，與歐美國家相較，國內孕婦尿液中「對羥基苯甲酸酯」濃度較低。

至於孕婦「對羥基苯甲酸酯」的主要暴露來源為保養品，進一步分析，孕婦越常使用保養品，則該化學成分濃度越高，對於寶寶最直接的影響為出生時的體重較低，但仍無健康上的疑慮。

儘管國外研究對於「對羥基苯甲酸酯」濃度與胎兒健康之間仍無定論，陳美蓮建議，育齡女性最好少用保養品，「可以不擦，就不要擦」，購買保養品時，最好挑選單純、天然的保養品，並不要過度使用、擦太多。