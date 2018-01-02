疫情擴大卻悄悄上網！ 蘇益仁：農政單位舊思維

2018-01-02 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



禽流感疫情擴大，防檢署只把數據悄悄上網，防疫專家、國家衛生研究院感染症研究組特聘研究員蘇益仁認為，農政單位相對比較保守，疫情越透明化，對防疫才越有幫助，是否把疫情放在網路上並非重點，公布的資料是否能代表實際疫情狀況才是重點，防疫不應該停留在過去的舊思維。

蘇益仁表示，台灣在歷經SARS疫情之後，對於國內疫情發布及監控，都做了非常大的改變；若一直停留在過去的傳統舊思維裡，防疫會略顯不足；現在針對人的各式疫情，不僅全年進行主動監測、主動通報，整個管制過程都是透明公開的，「一接到訊息就公布，這是非常重要的防疫作為」。

蘇益仁說，過去他也針對禽流感疫情，及抗生素使用等議題，一直與農政單位溝通，但農政單位相對保守，接到相關訊息，有很多政治上的考量，比如人民會怎麼反映、疫情可能對農民造成損害等等。他表示，疫情的資料有沒有上網公布不是重點，重點是這些訊息能否反映實際的疫情。

他直言，在SARS發生之前，我國疾病管制的思維也是這樣的，但歷經過SARS疫情後，防疫體系整個大翻轉，但農政單位可能沒有經歷過如SARS般、這樣全面性的重大疫情，因此防疫仍停留在過去的舊思維裡。