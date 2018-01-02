郵政VISA金融卡加入 16歲即可刷行動支付

2018-01-02 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



即日起，中華郵政VISA金融卡，加入「台灣Pay行動支付」刷卡行列。圖／台灣Pay提供。 分享 facebook 台灣Pay行動支付今天(2日)表示，中華郵政VISA金融卡，即日起加入「台灣Pay行動支付」行列。由於凡年滿16歲且已開立存簿(含綜合)儲金個人帳戶者，都可申辦郵政VISA金融卡，中華郵政VISA金融卡加入「台灣Pay行動支付」行列，此舉也等於大幅降低行動支付年齡層。

因為目前國際3大Pay都只能綁定「信用卡」，信用卡正卡持卡人須年滿20歲，僅台灣Pay已可綁定金融卡消費，像郵政VISA金融卡持卡年齡只須滿16歲。台灣Pay還表示，即日起至今、107年12月31日止，刷「郵政HCE手機VISA卡」滿額，有現金回饋1%優惠。

台灣Pay表示，中華郵政的「郵政HCE手機VISA卡」，是第一家加入台灣Pay行動支付APP，提供「VISA金融卡」服務的金融機構。即日起，持有郵局「VISA金融卡」的360萬用戶，且有具備NFC功能且作業系統版本Android 5.0以上的智慧型手機，不須更換NFC SIM 卡，即可下載「台灣Pay行動支付」APP完成註冊後再綁卡，一舉將實體「郵政VISA金融卡」轉換為「郵政HCE手機VISA卡」，並在設有「感應式刷卡機」商家、全台約16萬台，全球約260萬台感應購物消費。

台灣Pay表示，「郵政VISA金融卡」刷卡消費時，金額直接自帳戶中扣除，綁卡後刷手機也一樣，因此，民眾可刷多少金額，須看帳戶中可用餘額及刷卡限額，餘額不足可能無法刷卡消費，不過，帳戶也不會透支，且無循環利息。