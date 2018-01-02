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修法了！旅客故意或過失死亡 鐵路機構不必賠

2018-01-02 11:32聯合報 記者雷光涵╱即時報導

元旦當天發生兩起被火車撞死的事故，其中1人疑跳月台自殺。交通部日前修正《鐵路機構行車與其他事故損害賠償及補助費發給辦法》明定事故為受害人故意或過失造成，是否為旅客都不需給卹金或醫療補助。台鐵表示，過去5年只發出4人、共40萬元，且105年以後未再發放。

去年9月台南嘉田村平交道發生轎車撞上自強號的車禍意外，駕駛人當場死亡。圖／台鐵提...
去年9月台南嘉田村平交道發生轎車撞上自強號的車禍意外，駕駛人當場死亡。圖／台鐵提供
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為遏阻故意或過失造成鐵路行車及其他事故，致人員傷亡、增加社會成本，交通部配合105年11月9日鐵路法第62條修正內容，修正發給辦法，明確排除因受害人故意或過失造成的行車及其他事故鐵路機構不必給付。鐵路機構包含台鐵、高鐵及捷運。

路線多為開放式的台鐵，行人違規闖越或臥軌自殺事故件數較其他鐵路機構多。台鐵表示，95年交通部已明定受害人非旅客且不能歸責於台鐵事故不必賠償。原有的辦法對有過失的受害人為旅客死亡賠10萬、非旅客發給慰問金最高5萬元。不過在104年前，有買票進站的旅客卻跳軌、臥軌等，台鐵仍給10萬元，105年以後才停發，台鐵統計102年1人、103年1人、104年2人。

台鐵表示，十分不鼓勵這樣的行為，因為這樣的死亡事故列車會中斷1小時以上，可能造成數千人的不便。不過台鐵還沒有打算比照國外對死者的家屬求償。

同時公告的是《鐵路行車規則》，將車輛運輸造成死亡或3人以上重傷事故從「重大行車事故」調整為「一般行車事故」。交通部表示，重大行車事故須由交通部鐵路營運監理小組調查，但發生死亡、重傷不見得歸責於鐵路機構，所以明確規定只有正線衝撞、出軌、火災才列為需要調查改進的重大事故。未來會交給鐵道局的營運監理組做調查。

台鐵列車高鐵

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