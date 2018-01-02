公費流感疫苗猜錯病毒株 流感「大年」到了！

2018-01-02 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



民眾接種流感疫苗。本報資料照／記者陳立凱攝影 分享 facebook 本季公費流感疫苗接種情況踴躍，但專家卻認為可能做白工。台大兒科教授黃立民以流感「大年」來形容這次流感疫情，主要原因為今年世界衛生組織猜錯了B型流感病毒株，原本預測為維多利亞型，但實際上流行的是日本山形株，台大臨床數據，三分之二感染了不在疫苗保護範圍內的山形株，造成多名病童因罹患腦炎、肺炎而住院。

黃立民指出，觀察臨床門診罹病人數，台灣地區已經進入流感流行期，較往年來得更早，且疫情來勢洶洶，只能說「運氣不好」，疫情應該會偏嚴重，主因為去年流感疫情過於平靜，國人缺乏危機意識及保護力，此外，公費流感疫苗則是猜錯了病毒株。

黃立民分析本季流感疫情，實驗室數據顯顯示，A3H2以及B型山形株等兩大病毒的感染人數直線上升，其中A3H2病毒株占三分之一，至於B型山形株則占了三分之二，根本不在這次公費流感疫苗三價劑型的保護範圍內。

黃立民說，從去年11月起，就驚覺不對勁，台大兒童門診的類流感患者、重症患者明顯增加，12月病例數越來越多，目前已有多名幼兒因為感染B型山形株，而引發腦炎、肺炎，住進加護病房。

三價公費流感疫苗猜錯了病毒株，民眾該如何自保？黃立民指出，可以補打四價記型疫苗，不過，現在全世界一針難求，應該很難接種。建議還是從日常生活中做起，進出公共場所、大眾運輸工具，應該戴上口罩，如果出現發燒、肌肉痠痛等流感症狀，就應在家休息，不要外出。

一旦確定感染流感病毒，應該盡早服用抗病毒藥物，疾管署已從去年12月起擴大公費抗病毒藥物給付，類流感患者只要同學、同事、家人等親密接觸者也有類流感症狀，就可獲得抗病毒藥物給付。