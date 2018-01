華航推出「守護海洋」主題花車 蟬聯國際首獎

2018-01-02



第 129 屆美國玫瑰花車遊行在洛杉磯當地時間1月1日於帕薩迪納市登場,華航推出「守護海洋 Caring for Our Sea 」主題花車,再度蟬聯首獎。此次華航以豐富的海洋生態及潛水活動為設計主軸,表達海洋保護意識的抬頭,並加入淨灘者角色展現身體力行成效,吸引世界各地旅客來台探索絢麗的海洋世界。 華航推出「守護海洋 Caring for Our Sea 」主題花車蟬聯國際首獎 分享 facebook

華航指出,本屆花車設計概念藉由一名悠游徜徉於台灣海洋的潛水者說起,身旁有綠蠵龜、雷式蝴蝶魚、紅小丑魚及多彩繽紛的珊瑚及海草相伴,還有年輕朋友扮演淨灘者與觀眾互動,融入整體花車造型中,透過變化萬千及色彩鮮明的海底景觀,象徵台灣對環境保育的豐碩成果,吸引注目及喝彩。

乾淨美麗的海洋,代表台灣愛護自然環保的努力與進步,華航每年舉辦志工淨灘活動,以實質行動回饋社會,落實企業永續發展理念。如此樂於為海洋環境盡心盡力,與今年大會花車主題「Make a Difference」相呼應,讚揚不求回報、默默付出的人們。

華航自 1987 年首次參加美國玫瑰花車遊行以來從未缺席,每屆花車設計都力求創新,今年已是第 32 次參與盛會,也是唯一獲獎的航空公司。華航今年再次與外交部、交通部觀光局合作,持續讓台灣在國際舞台發光發熱,期望帶領更多旅客一同感受最美麗的台灣。