商品缺貨好市多店員說法不一 網批：黑箱作業？

2018-01-02 11:50 聯合新聞網 綜合報導



好市多美式商品越來越受台灣人喜愛，加入會員人數也不在少數。 示意圖非當事店家／本報資料照片 分享 facebook 有消費者抱怨，到好市多想買花生醬多次撲空，且客服和現場人員給的說法還不一致，讓她覺得傻眼。 圖／擷自「Costco好市多商品經驗老實說」 分享 facebook 好市多美式商品越來越受台灣人喜愛，加入會員人數也不在少數，但日前有名網友爆料，自己想買一組花生醬，從去年10月底就被告知缺貨等到現在，打電話詢問客服好不容易有貨了，到現場真相卻令她完全傻眼，怒批：「怎麼可以黑箱作業？」

原PO是在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」分享自己經驗，她表示想要前往好市多購買花生醬，但花生醬從去年10月底就缺貨至今，打電話詢問客服，客服告知她有貨，她便趕去店家搶購，不過現場2位服務人員卻告知她「沒有進貨」，讓她一頭霧水，便向服務人員表示自己有先打電話確認有貨才到門市購買，遂再請值班經理出面說明。

更令她傻眼的是，值班經理出現後聲稱：「東西在架上，剛剛才賣完！」，該說法明顯與服務人員不一致，讓她更加氣憤，值班經理眼見理虧，才表示願意賣出1組花生醬給她，後來經過討價還價，女網友才順利買到2組。

女網友事後在網上PO文問道：「大家都在繳年費，是不是應該把東西上架，就算他要整個棧板的貨，應該自己去搬啊！怎麼可以黑箱作業，直接幫那位重量級的客人留下來，這樣會不會太離譜了，難道我們繳的年費不是錢嗎？有規定要整個棧板買才可以留貨嗎？」

PO文一出後，許多網友站在消費者立場紛紛留言道：「那就不要說進貨啊⋯⋯說賣完了不是嗎？還欺騙他剛剛賣完」、「覺得不賣我可以，但口徑應該一致」、「是內部沒溝通好」、「員工(電話客服，現場人員，經理)若是在面對不同消費客群沒有一套完善貼心的回應，讓人有被敷衍了事的感覺，那真的會影響消費心情」、「全部都是話術，哈哈」、「顧客至上的話一開始就不會用理由搪塞了吧，以為這樣就能安撫好客戶，殊不知自己前後言論差異太多，才不得不生出產品來」、「其實很多地方都有賣...」

不過也有網友力挺店家表示：「人家也是有繳年費啊，人家比你先預約了憑什麼留給你呢」、「對不起我有一點點疑問，如果可以這樣預約，那之前大家為什麼還要瘋狂搶奶茶？」、「熱門商品本來就要限制數量，有的人會轉手再高價賣出」、「有必要為了你的花生醬就搞到別人工作混不下去嗎？」、「這不是黑箱作業，你要了解，人家有商業宅配，老子我有錢訂了兩個棧板的貨，好事多有提供免費配送為什麼我不用，表格填一填，他只要比你快一分鐘傳，就是他先買到的，這有什麼好爭議的」

不過也有網友質疑商品早就停賣，留言道：「這個還有賣喔？之前社團有人說好市多不再進了，結果我就一直沒看到再進貨在架上，也沒再問客服，那現在是還有進貨嗎？我在其他分店都一直沒看到」、「這個熱門嗎?我每次去都看到一堆，某次買了一組吃到現在，後來看到有人說都買不到，所以應是空窗期，花生製品要妥善保存不然很危險。」

也有網友熱心提醒民眾：「商業卡的商品目錄和一般會員的不同，他們的購買方式是不同的有部份商品是必須整個棧板購買，有部份是大份量雖然不用到整個棧板但量還是很大，只是員工不清楚商品已被訂購不能再販售的狀況誏人白跑一趟造成誤會就不太好了」