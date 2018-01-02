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嘉義縣鴨場禽流感 預防性撲殺逾千隻鴨

2018-01-02 10:49聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣家畜疾病防治所人員撲殺六腳鄉感染禽流感鴨隻。圖/家畜防治所提供
嘉義縣家畜疾病防治所人員撲殺六腳鄉感染禽流感鴨隻。圖/家畜防治所提供
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嘉義縣六腳鄉一處養鴨場，於106年12月27日日主動通報公所獸醫師，其鴨隻異常死亡，嘉義縣家畜疾病防治所(家畜所)立即採樣送驗，為避免可能疫情擴散，家畜所於隔天106年12月28日採預防性撲殺超前部署，共計撲殺鴨隻1,468隻。

防治所於106 年12 月30日接獲農委會家畜衛生試驗所檢驗報告，證實為感染H5N2高病原禽流感

家畜所也將加強該發病場周邊1~3公里禽場之監測採樣及訪視，也籲請養禽業者，面對禽流感疫情，業者應加強生物安全防護性措施及消毒工作，避免飼養禽隻接觸禽鳥並做好人車管制，發現飼養禽隻異狀，也請立即通報。

嘉義縣家畜疾病防治所人員撲殺六腳鄉感染禽流感鴨隻。圖/家畜防治所提供
嘉義縣家畜疾病防治所人員撲殺六腳鄉感染禽流感鴨隻。圖/家畜防治所提供
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禽流感獸醫師疫情

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