連假轉乘在地客運優惠冷清 日統客運只有1人利用

2018-01-02 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



今年元旦假期公路總局續推國道客運轉乘在地客運免一段票優惠，不過去年國慶連假首次推動有七成利用者在宜蘭，似乎對鼓勵長途返鄉旅客從私人運具轉公共運輸效果有限，有的客運甚至只有1人使用。學者表示，政策方向沒錯，但應分析為何轉乘需求未被滿足，做精準行銷。 公路總局推出國道客運轉乘在地客運的優惠，對返鄉旅客轉乘公共運輸效果似乎有限。照片提供/公路總局 分享 facebook

住台北的張小姐一家四口都是開車回台南。她表示，若改乘國道客運到台南市區要3個多小時，轉地方客運回家再花1個多小時，耗時逾4小時，還不含從家裡到台北車站的半小時；搭最快的高鐵，抵台南後須從沙崙轉台鐵復興號到台南火車站，再搭客運也要3個半小時。再加上轉乘候車的時間，絕對比自己開車耗時，帶著大包小包又麻煩，不會為了一段票26元免費的優惠改坐公共運輸。

客運業者都覺得構想不錯，但效果很少。員林客運表示，由於旗下50條公路客運沒有經過交流道，國慶4天連假利用轉乘優惠掛零，7條市區客運只有76人使用；日統客運只有1人轉搭在地客運。日統表示，國道偏鄉路線轉地方不方便，1小時只有1班不夠密集，使用意願當然低。客運業者也不免抱怨為了配合轉乘優惠要改刷卡機程式，公路總局只補助一半，結果利用率超低。

淡江大學運管系副教授陶治中表示，宜蘭的客運轉乘發達班次密集，所以利用率高，交通部在實施一、二次以後要做精準的數據分析，是否最後一哩服務不夠無法吸引改搭公共運輸，不是優惠多少錢的問題。他說，國內公共運輸現在都是「斷裂式」，應該要讓民眾獲得「一站到位」的智慧化服務。

公路總局表示，上次推出約2600人次使用，元旦優惠路線增加共納入14家業者101條路線，且不只搭國道客運，搭台鐵後轉乘也享有優惠，視元旦利用的情況，再檢討要不要擴大優惠額度以及增加可轉乘的運具，這會是交通部要固定採用的政策。