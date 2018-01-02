王文華：跟陌生人建立關係的10種方法（二之二）

2018-01-02 11:42 聯合新聞網 創新拿鐵



分享 facebook 作者: 王文華

職場上，我們都必須認識陌生人。他可能是我們想開發的客戶、想請益的貴人，或是求助的合作夥伴。

情場上，更不用說。

在社群媒體的時代，我們有了認識陌生人的工具，卻缺乏認識陌生人的方法。我們都有很多臉書好友，卻沒有很多有意義的關係。

上禮拜，我們聊過了跟陌生人「建立關係」的4種方法。這禮拜，聊另外6種。包括「只耽誤3分鐘」技巧。

祝福大家在新的一年，有更多深刻而持久的「關係」。

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