銀髮族養生秘訣：每年接觸3000人

2018-01-01 22:50 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



日經中文網報導，日本早已進入高齡化社會，許多銀髮族快樂度過漫長的老年時代，其中有一種人，一年中的大半年都在郵輪上生活，充實又刺激，同樣活一年，等於過了海上和陸地上的兩種生活，每次郵輪出航能接觸1000個乘客，一年出航三次就能接觸3000人。

特約撰稿人莫邦富寫道，和平號郵輪每年有三梯次的環遊世界之旅，長一點的環球之旅一般要花110天即3個月以上，短一點的也要50多天。他在船上認識一位中國人，70多歲，2014年第一次坐郵輪，結果到2016年底已經是第7次坐郵輪旅行了。

和平號上還有更徹底的郵輪迷。和平號1年3次的環球之旅，有那麼幾個人每次都參加，也就是説，每年300來天他們都飄蕩在大海上。他們也算過，如果選擇最便宜的艙位，和平號上的花費每天也就1萬日圓（約台幣2600元）左右，有吃有喝，有各類學習和娛樂活動，還有醫護人員，實在不能算高消費。

他們中的有些人，船到了停靠城市的碼頭，也不下去，只是在甲板上高高興興地目送其他乘客下船去旅遊。他們自己則表示，已經來過許多次了，就不下船了，呼吸呼吸異國他鄉的空氣就行。當然也有每次都下船，忙得不亦樂乎的老先生。