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今彩539開獎 獎號：18、1、19...

2018-01-01 21:15中央社 台北1日電

第107001期今彩539開獎，中獎號碼18、1、19、24、14。3星彩中獎號碼575，4星彩中獎號碼9980。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

今彩539台彩

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