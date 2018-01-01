元月2日超級月亮登場！2次圓月紅色藍月31日出現

2018-01-01 19:57 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



明天夜晚，超級月亮高掛天空，嘉義市天文協會總幹事黃傅俊今晚在嘉義市ＫＡＮＯ園區，拍下超級月亮，與地面圓形球棒對照美景。圖／黃傅俊提供 分享 facebook

新年跨年夜空，除有璀燦美麗高空煙火觀賞，明天夜晚，還有超級月亮高掛天空，根據美國美國國家航空暨太空總署(NASA)，2018年元旦（台灣時間早上10點）的滿月是超級月亮，第2個超級月亮，緊接著在31日出現，嘉義市天文協會總幹事黃傅俊說，今天是元月份第一個滿月，下一次的滿月時間31日晚間，根據歐洲民俗傳說，同一個月內，出現的第2個滿月，就稱為「藍月」。

黃傅俊指出，剛好在1月31日晚上會發生月全食，期間月亮的顏色，會從白色逐漸轉換成紅色，再恢復成一般滿月的亮白色，結合這兩個訊息，也可以說成「1月31日晚上藍月變成紅色了」這個有趣的話題。

他說，趁這兩天，可以尋找住家附近的漂亮地景，練習拍攝，就可以在31日的晚上，拍出具有在地風格的「紅色藍月」了，黃傅俊今晚到嘉義市KANO園區，拍下天空超級月亮，與地面圓形球棒對照美景。

今天也是農曆11月15日月圓夜，超級月亮是指月亮抵達近地球點時，剛好滿月，所以看起來會比平常大而且亮，近地點指的是月球繞行地球公轉的橢圓軌道上，最接近地球之處，一般而言，超級月亮會比普通滿月大14%，亮度高出30%。根據美國NASA，超級月亮通常每13個月左右出現一次。