擴大限塑首日稽查超過1萬家 16家違規

2018-01-01 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



擴大限塑政策今天正式上路，包括飲料店、麵包店、洗衣店等都無法免費取得塑膠袋。環保署表示，今天各地環保局人員出動稽查，共查了1萬800多家，共有16家不合格，已經開立勸導單，經2周到1個月的勸導期過後，再有違規商家，將開罰1千2百至6千元。

環保署新增7類限塑管制對象，民眾若前往藥粧店、文具零售業、洗衣店、飲料店、西點麵包店等，都無法免費拿到塑膠袋。環保署廢管處處長廖瑩瑩表示，昨天環保署及北市環保局稽查員前往延平南路飲料店、藥局與麵包店稽查，發現店家都已張貼有「不提供免費塑膠袋」公告，並向需塑膠袋的消費者收取1元，顯示業者十分配合。

不過，首日上路，雖然大多數的消費者也都相當配合，各地還是查到16家違規業者，賴瑩瑩表示，違規商家有9間是飲料店、4間是美妝、藥局，2間是3C設備、1間西點麵包，稽查人員已經當場開立勸導單，未來仍會不定期出動稽查，勸導期約兩周到一個月，之後一但有違規，就會立刻開罰。

消費者方面，因大多數的消費者都認同減少使用塑膠袋的環保概念，但是仍有人感到不習慣。綜整最讓消費者感到不便的是「買飲料沒有塑膠袋，騎機車或者腳踏車時該怎麼掛」，多數人建議，可以隨時在包包中放一個塑膠袋多次利用，減少購買機會。

看守台灣協會秘書長謝和霖觀察，環保署這次雖然擴大管制對象，不過對象是精挑細選過，像是書店、文具店、麵包店等其實很多都開始提供紙袋，對於業者的影響並不大。他說，反倒是剛開始有被納入，但後來因業者反彈而排除的早餐店，還有未納入的路邊攤、菜市場等，提供的塑膠袋也相當可觀，不過，若限塑可想見反彈也會很大、這些較難實施的並沒被管制在內。