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元旦寶寶明顯少了 婦產科醫師呼籲政府速提育兒政策

2018-01-01 19:17聯合報 記者何烱榮╱即時報導

陳鴻基醫師(左)今天接生3名元旦寶寶，他說比千禧年少了三分之二以上。記者何烱榮／...
陳鴻基醫師(左)今天接生3名元旦寶寶，他說比千禧年少了三分之二以上。記者何烱榮／攝影
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元旦寶寶顯然已不再受到重視，彰化縣員林市陳鴻基婦幼醫院今天仍歡喜迎接3名元旦寶寶的哇哇哭聲，院長陳鴻基說，他仍記得千禧年元旦他接生了十多名元旦寶寶，如今接生率剩下不到三分之一，其他醫院也是如此，少子化趨勢已成嚴肅的國安問題。

根據彰化縣政府最新的統計數據，去年12月底全縣人口數共128萬2458名，前年底是128萬7146名，減少4688名；若與10年前相比，更能突顯人口減少的問題，96年12月底全縣總人口數是131萬4354名，10年來彰化縣人口已減少3萬1896名。

再以員林市為例，原本寄望縣府完成184公頃市地重劃區工程後，能帶動地方繁榮與人口成長，數據讓人失望。去年12月底，全市人口數12萬4632名，戶數3萬9279戶，民國96年12月底是12萬6189名、3萬5181戶；總戶數增加4098戶，人口卻不增反減，少了1557名。

今天凌晨3點50分，陳鴻基醫院接生第一個元旦寶寶，是女嬰，到上午9時名年輕的婦女剖腹產，生下男嬰；陳鴻基說，到下午又接生1名女嬰，3名嬰兒都很健康，體重都在3千公克左右。

陳鴻基在員林接生的嬰兒數超過1萬名，他說，政府不要只是嘴上重視少子化，應趕快提出有效的育兒政策，遏止少子化日益嚴重的趨勢。

陳鴻基院長說，現行的育嬰福利政策只是生一胎補助幾萬元和半年育嬰假而已，無法刺激年輕人生育，「應參考先進國家的社會福利政策，至少學齡前的托兒和教育費用都應由國家負擔，讓年輕的父母能放心生育，又能繼續工作；若只給生育津貼，根本沒誘因。」

陳鴻基說，有些年輕人為照顧嬰兒不是停職停薪，就是被迫辭掉工作專心照顧，但停職停薪1、2年後，職務或工作有可能就沒了；辭掉工作專心育嬰的媽媽等到孩子長大，要再找工作更是困難。尤其許多年輕人要面對房租和大小貸款等經濟壓力，怎會想結婚、敢結婚生子？

接生嬰兒

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