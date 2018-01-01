運動不足成死亡第4大因子 國人6成沒規律運動

2018-01-01 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



國人規律運動不足，醫師指出，累積零碎時間運動「分期付款」，也能達運動效益。圖／報系資料照 分享 facebook

據統計，台灣13歲以上「規律運動」人口比率雖逐年上升，但至2017年仍僅3成3，近6成7的民眾難維持每周3次、單30分鐘的運動習慣。衛福部國健署執行「青少年健康行為」調查，國高中生身體活動不足率皆逾8成。過往統計，中壯年活動力佳，但35至54歲族群最不常運動，整體國人過重及肥胖比率逐年攀升。

國健署社區健康組組長林莉茹指出，根據調查顯示，學童少運動最常見的原因為時間不足、場地不便及缺少運動同伴；一般民眾則最常因沒有時間，比率達近4成3最高、懶得運動占近2成1，及工作後疲憊無法運動占近2成。整體18歲以上國人過重及肥胖率，從2008年37.84％，上升至2015年40.17％。

國健署指出，「身體活動不足」已成全球死亡率第四大危險因子，每年有6％的死亡率與運動不足相關，僅次於慢性病高血壓、吸菸與高血糖。統計2016年全台各縣市規律運動比率，台北市、嘉義市、花蓮縣、台東縣、澎湖縣及連江縣逾3成5較高，新竹縣比率低不及3成，其餘縣市介於3成至3成5之間。

桃園長庚體適能中心主任林瀛洲表示，無論學童或成人苦於時間少難以抽空運動，建議「降低門檻」，將運動時間拆開「分期付款」，如一日運動30分鐘，可拆解成早晚或分開兩日進行，可從日常生活做起，像上、下班提前一站下出車步行返家、或將車停在較遠的位置、爬樓梯取代搭電梯等，累積零碎時間同樣能達運動效益。

且隨著累積零碎時間成習慣，當運動逐漸顯現效益，如體重減輕、精神變好，與腦部隨運動時分泌腦內啡使心情愉悅等，運動就會逐漸「成癮」，也能改善民眾工作疲憊，因運動而排解疲勞。

林莉茹表示，研究也指出，約有2成1至2成5的乳癌、大腸癌、2成7的糖尿病與3成的缺血性心臟病是因身體活動不足造成。建議民眾，每周至少從事150分鐘以上中等強度運動、兒童及青少年每日至少60分鐘，就算僅是簡單的走路，每走30分鐘消耗的熱量，也等同中等費力到費力的身體活動量。

目前國健署也與各大職場合作，推動職場健康促進，鼓勵職場建置有利員工運動的支持性環境，如利用健康步道、樓梯、運動空間等做到多運動。