為兩兒子打子宮頸疫苗 醫師老爸：預防生活感染

2018-01-01 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市許姓醫師為兩個兒子都打了子宮頸疫苗，原因是他認為環境中感染人類乳突病毒的機會很多，這麼做是多一層保護。婦產科醫師陳盛全更直言，子宮頸疫苗該正名為人類乳突病毒疫苗才對，免得誤導以為只有女性可施打。

許姓醫師說，生活中發現過有人感染菜花是因為用了他人的滑鼠導致，他在實際看診中也經常看到有小朋友皮膚上長了病毒疣，一問之下才知很可能是全家去泡溫泉時坐在池邊而感染，而病毒疣也是人類乳突病毒感染引起。

所以，施打子宮頸疫苗除了可以預防因性行為而感染人類乳突病毒，另也可以預防在生活中感染。

婦產科醫師陳盛全說，事實上男性很可能因為感染了菜花進而引起睪丸癌或肛門癌，施打子宮頸疫苗正可以預防感染菜花，而且幾乎全面的防制了人類乳突病毒，因此這個疫苗除了一開始在藥的仿單上就沒有限制女性使用，更應該更名為人類乳突病毒疫苗，讓男女都可以使用。

他指出，曾有政治人物在選舉時提出子宮頸疫苗應納入健保全民接種的政見，無奈一直未能實現；目前子宮頸疫苗只能自費接種，除了有家長替兒女接種，許多上班族、企業人士也都自費私下接種。

陳盛全說，一般不管男性或女性，想要接種者應先檢查是否感染，並等治癒後再接種效果才會最佳。

婦產科醫師呂秉正也指出，為了預防和性伴侶交叉感染，打疫苗仍是一個很好的預防措施。