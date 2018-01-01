國5午後車更多 宜蘭到頭城車速18公里

2018-01-01 17:09 中央社 台北1日電



1日是元旦連續假期最後一天，國道5號北上頭城到坪林上午就出現車多壅塞，午後宜蘭到南港車更多。圖／取自高公局網站 分享 facebook

今天是元旦，也是連續假期最後一天，國道5號北上頭城到坪林上午就出現車多壅塞，午後宜蘭到南港車更多，根據交通部高速公路局下午4時7分路況資訊，宜蘭到頭城車速才18公里。

高公局路況資訊顯示，午後國5北返車流量愈來愈多，宜蘭到南港車流量都很大，下午4時7分，宜蘭到頭城車輛時速只有18公里，頭城到南港車速約42公里。

午後國道塞車路段多半是北上，其他車速不到40公里路段還包括：國道1號新竹到竹北、湖口服務區到湖口、西螺到北斗、台中到豐原，國道3號關西到龍潭、三鶯到樹林、中和到安坑、南雲到名間。

另國1南下泰安服務區到后里，車速才15公里。