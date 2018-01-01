神回顧／話題紅不讓！年度最夯狂人物排行榜！

2018-01-01 15:38 聯合新聞網 DailyView網路溫度計



今年在國際上、政治上、娛樂圈等等都發生了許多大事，實在是風波不斷的一年，不過也有人因此爆紅，成為超夯話題人物，討論度高得不得了！如今一年又即將結束，這時候最適合來個年終回顧啦，來看看「2017年十大竄升最快人物」有誰上榜吧！

今天DailyView網路溫度計就要用《KEYPO大數據關鍵引擎》調查2017google竄升最快人物排行榜，告訴你有哪些人在2017年迅速竄紅，而且又是網友熱門討論的人物，如果你不知道他們是誰，那你就落伍啦！

網路討論聲量：57,484

新北市議員李婉鈺今年中秋節時，不只大鬧路人的烤肉聚會，還失控打人，酒後失態的影片在網路上瘋傳。但李婉鈺脫序行為不只一次，11月時，她深夜到前立委張碩文住宅狂按門鈴，不僅渾身酒氣，還與住戶爆發衝突、出手襲警，行徑相當誇張，最後被依妨礙公務送辦。

第九名、林奕含

網路討論聲量：64,166

美女作家林奕含在出版《房思琪的初戀樂園》之後便自殺身亡，其故事內容提到女學生遭到狼師性侵，疑似影射自身經歷，民眾從書中尋找蛛絲馬跡，推斷國文補教名師「陳星」就是狼師，當時在社會上引起轟動。

第八名、柯以柔

網路討論聲量：65,453

藝人柯以柔與廚師郭宗坤結婚6年爆出婚變，男方趁女方出國工作，多次與餐廳女員工幽會過夜，被抓到還辯稱「是睡在頂樓或樓梯間，不是女員工房間」，超瞎的藉口讓許多藝人、網友忍不住砲轟，同時也心疼柯以柔的遭遇。

第七名、陳星

網路討論聲量：68,412

國文名師陳星（本名陳國興）教書多年，學生遍布全台灣，在補教界相當知名，不過卻因為女作家林奕含一事，被影射是誘姦女學生的「狼師」，還被檢調依涉嫌誘姦未成年少女進行調查，最後因具體犯罪事實不足，獲不起訴處分。

第六名、李明哲

網路討論聲量：80,291

前民進黨黨工、非政府組織人權工作者李明哲，他一向關注中國人權問題，多次與中國朋友分享台灣白色恐怖歷史與轉型正義經驗。沒想到今年3月入境中國後突然失聯，半年後被中國政府以「顛覆國家政權罪」逮捕，成為第一位遭控此罪的台灣人。

第五名、孔劉

網路討論聲量：94,686

南韓藝人孔劉主演的戲劇《孤單又燦爛的神─鬼怪》於今年初播畢，他在戲中飾演溫柔又霸道的鬼怪，並與女主角共譜浪漫「人鬼戀」。由於此劇收視率極佳，讓孔劉人氣再攀高峰，除了舉辦海外粉絲見面會以外，還接下ASUS手機代言，可謂名利雙收，年度話題人物實在當之無愧。

網路討論聲量：110,285

佛教如來宗創辦人妙禪，因收受信眾贈與的兩輛價值4000萬勞斯萊斯名車，而引發爭議、批評，網路上出現不少反妙禪聲浪，許多信徒也因此退出。另外，由於妙禪信眾時常高呼「感恩師父！讚嘆師父」，網友便以「seafood」（諧音：師父）來諷刺妙禪，而seafood也成為網路流行用語。

第三名、吳敦義

網路討論聲量：189,530

國民黨黨魁選舉，吳敦義高票奪下黨主席之位，不過卻與當時的黨主席洪秀柱，在交接上發生摩擦。當時黨內有人提議，讓新舊主席提早交接，結果此舉被批評是在「逼宮」。除此之外，吳洪陣營為了中央委員候選人的提名權在誰手上，也鬧得不可開交。

第二名、徐乃麟

網路討論聲量：250,255

藝人徐乃麟錄製綜藝節目《天才衝衝衝》時，因唐從聖說了一句「乃哥是不是輸不起啊」而瞬間暴怒，在攝影棚對他大聲飆罵「X你媽個B」，讓現場氣氛降到冰點，過程不只被華視工作人員拍下，影片也外流到網路上，引起軒然大波。

網路討論聲量：382,345

美國總統川普今年1月正式上任，商人出身的他，行事作風有別於傳統政治人物，也因此被稱為「狂人總統」。此外，川普是推特重度使用者，常在網路上發表意見或是打筆戰，但卻也因此引發爭議。前陣子川普在推特轉發反穆斯林影片，遭到英國首相梅伊批評，結果川普又再度推文，反嗆英國反恐不力，雙方隔空對嗆，火藥味十足。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年01月01日至2017年12月17日，時間近一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『2017竄升最快人物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。