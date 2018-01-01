兒子出國留學 醫師老爸替他打了子宮頸疫苗

2018-01-01 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



打針示意圖。圖／Ingimage 分享 facebook

台中市一名高中生要出國留學，他的醫師老爸在他行前特別為他打了一般女性使用的子宮頸疫苗，許多親友得知都十分好奇，為何女性用疫苗卻給男性施打？原來，子宮頸疫苗用於預防人類乳突病毒，也可用於預防感染菜花， 醫師老爸這麼做，是想給兒子多一層保障。

呂姓婦產科醫師指出，子宮頸疫苗用於預防人類乳突病毒，病毒中有兩個型致癌率雖低，但卻是會引起菜花的病毒，並透過性生活交叉感染；一般只要男女有一方感染，就會建議另一方應施打子宮頸疫苗，以產生預防能力。

他指出，一般若感染菜花，抗體2、3年就失去了，復發的可能生很高， 若施打疫苗，也可以產生預防能力，且據已知的研究發現，從疫苗上市至今10多年，它抗體的濃度都未下降，足以達到保護的做用。

他說，以往因為子宮頸疫苗多用於女性，但因為它有預防菜花的功效，所以對於多重性伴侶者，不論男女，也都建議施打子宮頸疫苗，以產生預防效果。

婦產科醫界認為，原本疫苗上市時是建議9歲至25歲的女性施打，但後來發現即使過了25歲的女性仍還是有作用，因此歐洲部分國家且已放寬到45歲。

不過衛福部對25歲以上施打仍採保守看法，認為目前核准的3款子宮頸癌疫苗的適應症年齡與美國相仿，臨床試驗尚不足以證實逾26歲者接種有預防效果。