限塑新規上路首日 新北上午稽查全合格

2018-01-01 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



限塑新規上路首日，新北上午稽查全合格。圖／環保局提供 分享 facebook 環保署擴大限塑新制今天上路，新北市環保局針對環保署新增的7大類限制使用對象稽查，一個上午下來初步稽查54家門市，目前皆符合規定，稽查人員也重申限塑新規並要求落實。

54家業者包括藥妝店、美妝店、藥局20家，家電攝影、資訊、通訊等3C零售店4家，書局、文具店2家，洗衣店4家，飲料店13家，西點麵包店11家，且均在1個月前就向顧客宣導。

環保局長劉和然說，塑膠造成的汙染已嚴重衝擊地球生態，新北市會全力支持擴大限塑政策，但考量民眾長外養成的習慣並非一日可改變，所以店家配合措施相當必要，但只要秉持「不主動、不低價、不免費提供」的原則，就能讓民眾逐步養成習慣，最終目的希望自備購物袋能成為「全民運動」。

過渡時期新北市也有暫代方案，包括賣場提供紙箱、reBAG或環保兩用袋等等，希望大家忍受一時不便，換來減塑甚至無塑的永續生活環境。

為讓業者和民眾適應新限塑政策，新北市去年5月就在賣場推動停售購物用塑膠袋，並逐漸擴大到其他業別；11月起針對新增限用對約8000多家門市輔導清查，同時鼓勵民眾自備購物袋。

如果違反新限塑政策，第1次先勸導改善，第2次將依廢棄物清理法第51條第3項規定，處1200元到6000元罰鍰。環保局強調，限制提供購物用塑膠袋，重點在於希望民眾養成自備購物袋、循環利用好習慣，期盼市民共同為減塑努力。