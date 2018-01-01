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國5北返車多 西部國道下午2點以後湧車潮

2018-01-01 10:57聯合報 記者雷光涵╱即時報導

今天9-12時國1嘉義系統至后里、9-12時國3水上系統至大甲，下午3時至晚上8...
今天9-12時國1嘉義系統至后里、9-12時國3水上系統至大甲，下午3時至晚上8時國5蘇澳至頭城各交流道之北上入口匝道高乘載管制。圖／交通部提供
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今天是元旦假期最後一天，國道高速公路局表示國5在9點以後北返車輛增加，但南下到宜蘭一日遊的車潮尚未湧現，可能北部民眾參與跨年活動後疲勞未恢復，高公局預期今天下午西部國道在2、3點以後將有北返車潮。

高公局交管組長卓明君表示，昨天車流量為106百萬車公里(把所有車輛的行駛里程，全部加總所得到的數字)，比周休假期略多，是年平均1.2倍，不過仍比預估稍低一點。預估今天110-120百萬車公里。國道5號上午出現過夜遊客的北返車潮，可能天候影響、可能跨年太累還沒出門，南下沒有回堵。

今天9-12時國1嘉義系統至后里、9-12時國3水上系統至大甲，下午3時至晚上8時國5蘇澳至頭城各交流道之北上入口匝道高乘載管制，上午西部路段沒有影響車流的大事故，行車順暢。依過往經驗，下午2時至5時國1北上西螺-埔鹽、下午3時至晚間7時，台中南屯-豐原3-7及北部新竹-湖口下午3時至晚上9時是交通瓶頸，國3北上龍潭-鶯歌，下午4時塞到晚上9時。高公局建議用路人多利用公共運輸、使用替代道路、調整出發時間等避免塞在國道車陣中。

昨晚國道1號北部高架路段一度車流緩慢，原來不少民眾想利用此處絕佳的視野，在車內欣賞台北101大樓的跨年焰火。公警局也把路肩全數封閉，阻止車輛停在路肩。

今天是元旦假期最後一天，國道高速公路局表示國5在9點以後北返車輛增加。圖／擷自國...
今天是元旦假期最後一天，國道高速公路局表示國5在9點以後北返車輛增加。圖／擷自國道高速公路局即時路況
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國道車潮跨年高乘載管制連假

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