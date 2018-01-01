今起擴大限塑 超商現煮咖啡提袋取消豁免權

2018-01-01 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



民眾日前到超商購買現煮咖啡時，已有店員提醒元旦以後不再提供小的手提塑膠袋。環保署擴大限塑政策，元旦把限制購物用塑膠袋對象擴大為14大類、10萬家業者，書局文具店、手搖飲料店及藥粧店等都不再提供免費塑膠袋。廢管處長賴瑩瑩表示，今天上午陪同北市環保局稽察，商家配合情況良好。

賴瑩瑩指出，各縣市環保局事前宣導要求限塑店家貼告示牌、貼紙、海報等宣傳環保新政策。今年10月民調顯示，已有9成的店家業主知道這個新規定，今起同步請環保局稽察。至於是否有店家被處1200至6000元罰鍰，要稍晚才會有資料。上午她在北市看了飲料店、醫療器材、麵包店等皆無人違規。賴瑩瑩說，麵包店手提外袋需有償提供，不過裝麵包的透明塑膠袋不在限制範圍。

賴瑩瑩還說，超商咖啡的手提袋是生物可分解塑膠袋，原本有有償提供的豁免權，民眾可免費取得，但為了保護海洋環境、養成自備提袋的習慣，這次取消豁免權。有洗衣店家擔心民眾不願自費購買大提袋，賴瑩瑩說，到洗衣店取衣是有計畫性的行為，民眾可預備提袋，若1、2件就直接用手拿，因為每件衣服已有防塵外袋。