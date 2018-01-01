元旦人潮多 高鐵加開列車輸運

2018-01-01 10:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台灣高鐵公司表示，為加強服務元旦假期結束北上台南、嘉義、雲林、彰化、苗栗等地人潮，將於今(1)日共加開3班次北上各站停靠之全車自由座列車(商務車廂除外) ，分別自左營站、台南站發車。旅客若欲搭乘此3班次之商務車廂，可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。

加班車的資訊如下：

北上8808車次10:10自左營站發車，12:35抵達南港站。

北上8816車次14:10自左營站發車，16:35抵達南港站。