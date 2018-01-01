把握明後天好天氣 周末變天轉濕冷

2018-01-01 09:03 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



民眾出門戴著口罩、穿著厚衣服，抱著手中的熱飲。記者陳正興／攝影 分享 facebook 元旦假期今天結束，明天要上班上學，中央氣象局預報員劉沛滕表示，明、後天大陸冷氣團影響減弱，雖然清晨偏涼，白天西半部逐漸回溫，北部高溫約21、22度、中南部26度，是未來一周天氣最穩定的日子。周五東北季風增強，周末又有華南雲雨區東移，各地天氣不穩，是濕濕冷冷的天氣。

氣象局表示，明後天各地清晨仍偏涼冷，尤其中部以北及東北部低溫還是只有14、15度，南部16度，白天氣溫回升明顯，北台灣及宜花高溫可至21至22度，中南部及台東高溫約23至26度。劉沛滕提醒，中南部溫差稍大且明後天清晨輻射冷卻的關係，容易有霧，影響能見度。由於水氣偏少，各地大致為多雲到晴的天氣，只有東半部地區及北部山區有局部短暫降雨。

不過，氣象局說，周四水氣稍微增多，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，各地清晨約16至18度，但高溫仍有22至25度，相對舒適。周五東北季風增強，北部及東北部氣溫稍微下降，強度沒有到冷氣團等級，但迎風面的北部及東半部有短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨。