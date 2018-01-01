彭啟明：周末冷空氣將到 恐是入冬以來最強一波

2018-01-01 08:25 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，昨天一早影響台灣的霧霾，從北到南，台灣西半部都受到了影響，不過，北部中午前後到達最大值，然後就逐漸遞減，這波逐漸往南傳送，幾乎是全面性的橘害或紅害。目前北部已經都降下來，中部也明顯改善，大多到良好到普通等級，雲嘉南還是有點高，部分屬於敏感族群不健康等級，高屏則是相當嚴重，仍是一片的紅害。

他說，境外的汙染主要隨著大氣環流的移動，這次可以很精準的預測時間點及嚴重程度，可以說是很大進步，主要是這次偏乾，來自沙塵暴發生源區及中國東岸的汙染物南下，就像氣象預測類似的空氣品質預測，這次較沒有明顯的雲雨和懸浮微粒的交互作用，相對之下，簡單許多。

不過，彭啟明指出，昨天中午前，當霧霾接近台灣前，台灣南北都出現濃度飆高現象，高屏區域還是本地的空氣汙染，配合上穩定的區域大氣環境，讓濃度明顯飆高，目前也應該是當地很穩定的天氣讓當地的空氣無法有效率的稀釋，也建議大家，未來我們還是要對中南部有更多的關心，而不是從北部看台灣，霧霾過了就過了。

彭啟明說，這次大家覺得很嚴重，其實過去幾年台灣都有經歷過非常多次比這更嚴重的霧霾，有本地的也有境外的，只不過這次在預測上掌握較好，同時大家現在的認知比較多，而且媒體也有較多報導了，雖然不見得每個人都有做出一定程度的防護，但至少有較多人開始注意這問題。

這波冷空氣今天告一段落，清晨低溫在嘉義雲林，只有13-14度，彭啟明說，主要是晴朗的輻射冷卻影響，北部已經回到15-16度，今天北部的朋友，可以把握好今天回溫的天氣，霧霾也解除了，多到戶外走走。中部轉好了，也會很晴朗，也不錯，雲嘉南汙染物濃度稍高一些，但也在改善，高屏還是偏差，要多留意。

這周大致上是穩定的緩升，回到高壓東移影響的天氣，這對中南部的天氣更為穩定，空氣汙染會是不小的壓力，未來幾天都要多注意。