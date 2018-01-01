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鄭明典秀這張圖 指2018的太陽可能更平靜

2018-01-01 07:26聯合報 記者楊德宜╱即時報導

中央氣象局科技中心主任鄭明典在臉書分享太陽現況，他引用「中央氣象局太空天氣作業辦公室」（ http://swoo.cwb.gov.tw/V1/index.htm ）的圖表示，2018的太陽可能更平靜，要關心的是下一個太陽周期的變化，或許在下個周期中，可以更明確的知道，太陽周期和地球氣候變化的關聯。

鄭明典表示，2018的太陽可能更平靜。圖／翻攝自中央氣象局太空天氣作業辦公室
鄭明典表示，2018的太陽可能更平靜。圖／翻攝自中央氣象局太空天氣作業辦公室
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