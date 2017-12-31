101跨年抗空汙出現口罩族 她戴口罩是因...沒化妝

2017-12-31 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



對付嚴重空汙，不少民眾有備而來，101跨年晚會出現一群口罩族。有家庭一家大小都戴口罩現身，還有不少呼吸系統比較敏感的族群，形容今年出門「好像走進毒氣室」，頻頻打噴嚏、流鼻水、紅眼睛。

不過多數民眾無視空汙，依然一派輕鬆上街跨年。今晚有名年輕小姐被問為什麼戴口罩？她的理由不是因為空汙，而是「因為我沒化妝」。

空氣品質不好不見得聞得到，但卻看得出來。不少民眾反應，白天從遠方眺望101就霧濛濛一片，民眾林先生早上慢跑就發現眼紅紅又刺痛；晚上有一群帶著專業攝影機等待101煙火燃放的攝影族，戴著口罩表示「擔心煙火拍起來不好看，灰灰的。」

觀察口罩族主要是外地來的家庭，和支氣管不好、呼吸系統敏感者兩大族群。來自彰化的吳姓一家五口都戴口罩現身，表示和彰化相比有明顯感覺到空氣不好；有員警戴口罩執勤，表示呼吸道較敏感，一早醒來就明顯覺得空氣品質不好，「一直打噴嚏」，因此特別戴上口罩出門，走在街頭覺得霧濛濛一片。