獨／生而平等？健康不平等從胎兒時期就開始

2017-12-31 22:26 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



「人人生而平等」是理想，在現實生活中卻是「人人生而不平等」！衛福部國健署首份「健康不平等」報告指出，台灣健康不平等現況其實與社會階級不平等相關，胎兒時期就已浮現端倪，並持續擴大差距，除了受到家庭財富、居住環境、社經地位等因素影響，也與母親教育程度息息相關。

調查發現，母親教育程度在國中以下族群，其嬰兒死亡率超過千分之五，母親教育程度在高中以上者，則降至千分之三以下；但青少女生育的嬰兒死亡率超過千分之八，24至34歲母親生育的嬰兒死亡率低於千分之三。

報告指出，母親的教育程度，與嬰兒死亡率、出生體重、晚上刷牙、讀睡前故事有關，不僅影響了孩童時期的健康狀況，也影響了兒童就學時期的學業表現，來自貧窮家庭的孩子，日後生命機遇較差，也會導致成年後有較差的健康狀況。

健康不平等報告計畫主持人、前國健署長邱淑媞指出，導致健康不平等的因素包括教育、勞動、家庭社經地位、居家環境與地域等，各種因素環環相扣；世界先進國家因全球化導致經濟Ｍ型化，也導致了健康不平等狀況。