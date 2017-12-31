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獨／健康不平等調查 藍領勞工死亡率較白領高84%

2017-12-31 22:25聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

台灣有享譽國際的健保制度，掃除民眾就醫障礙，但健康不平等仍存在於台灣社會。衛福部國健署完成全亞洲第一份官方「健康不平等」報告顯示，包括收入、職業、社區品質、地理區域，甚至是父母職業與教育程度，都造成健康不平等；若依職業區分，全台藍領勞工死亡率較白領勞工死亡率高出84%。

為瞭解我國健康不平等現況，國健署與英國學者、世界醫師會理事長麥可馬穆（Sir Michael Marmot）及其研究團隊合作，為時3年完成「台灣健康不平等報告」。報告指出，台灣民眾平均餘命較長，以及心血管疾病死亡率、三高慢性疾病發生率低的族群，都是教育程度較高、經濟條件較好者。

報告執筆人、長期關注世界各國健康不平等議題的麥可馬穆，2016年10月來台主持世界醫師大會時，即公開指出，台灣雖有健保，但社會仍存有健康不平等狀況，此議題涉及經濟、勞動等層面，建議台灣成立跨部會組織，研議解決方法。

國人的健康除了與鄉鎮、社經條件有關，也與職業相關。在「死亡率不平等」調查顯示，25歲至64歲男性死亡率，隨職業不同有顯著差異，「基層技術工與勞力工」和「農林漁牧業生產人員」的死亡率，比「專業人士」高出6倍，死亡率大致與職業社會地位呈現一致性。

依照職業類別區分，則全台藍領勞工死亡率較白領勞工死亡率的絕對差距是每10萬人口416人，也就是全台藍領平均死亡率較白領高出84%，此現象也存在城鄉差距，北部不論白領或藍領死亡率都低於全台平均，但東部的藍領死亡率卻明顯高出白領族群，其絕對差距是每10萬人口1183人，代表東部地區藍領勞工死亡率較白領勞工高出166%。

報告指出，勞工健康健康可能在工作中受到危害，包括暴露在物理性危害、工時長或不規律、輪班、受傷等，社會壓力也可能導致不健康，例如壓力可能來自於加諸勞工身上的要求和勞工本身對工作的掌控程度不平衡，或付出努力與報酬不平衡等，弱勢勞工族群中尤其明顯。

「健康不平等其實反映社會階級不平等。」台大公衛所教授江東亮表示，英國研究顯示，政府工作者中，高層官員的死亡率是基層員工的四分之一。健康不平等確實與工作性質相關，尤其藍領或基層白領對工作及生活的掌控度較低，常常為求維持基本生活而長時間工作賺錢，等於拿生命與健康去換得基本的生活。江東亮顯示，這份報告顯示國內勞動結構必須要改革，包括工時、工資、休假、福利等，都必須通盤檢討與考量。

圖／摘自國健署健康不平等報告
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圖／摘自國健署健康不平等報告
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死亡率健保國健署

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