海購族2018必看 免稅3招教你聰明買

2018-01-01 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱報導



一般海外網購免稅門檻今年起從3000元調降至2000元，加上頻繁進口不適用免稅的規定，海購族要多算一下划不划得來。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

新的一年，跨境海外網購「剁手族」的小確幸縮水了。自今（107）年元月1日起，進口貨物低價免稅限額由現行的3000元調整為2000元，加上頻繁進口不適用免稅的規定，海購族在網購的時候，還要算一算稅費成本，才知道划不划算。

網路發達，民眾動動手指、滑一滑就可以買遍全世界，使跨境網購風氣興盛，國內外購物稅負差異的問題也受到重視。

海關解釋，向國內零售或網購業者購買貨物要繳營業稅及貨物稅，若向外國電商購買相同貨物進口卻可享有3000元以下的免稅優惠，對國內零售業會產生不公平競爭，甚至變相鼓勵國內供應商到國外設點以利將低價貨物免稅銷售國內，對我國經濟成長及就業機會有負面影響。

官員說，雖然應該不分國內外業者都有一致的規定，經濟合作暨發展組織（OECD）也建議要取消進口低價貨物營業稅免稅門檻，但考慮業者徵納雙方的成本及納稅的方便性，所以僅將免稅額調降1000元，仍維持目前必要的免稅門檻。

● 進口貨物免稅門檻變了 還有其他規定須留意

圖為電商購物節時快遞業者運送的包裹。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

除進口貨物免稅門檻從3000元降至2000元，與海外網購相關的重要規定還有頻繁進口每上下半年超過6次，不適用免稅規定，需全額計稅；以及進口快遞貨物是以「收件人」來認定。

也就是說，只要不是海外網購來台銷售營利，無論用快遞或郵包寄送海外進口貨品，想要免稅可把握三大重點：

1、每次進口貨品價格不要超過2000元。

2、上下半年最多各買6次，總計每年最多12次。

3、若不符上兩項規定，可號召親朋好友、姐姐妹妹一起來幫忙買。

● 進口快遞貨物注意事項

海關表示，民眾進口快遞貨物的注意事項包括：

1、進口快遞貨物的收貨人、提貨單或貨物持有人，委託報關業者辦理報關手續者，報關時應檢附委託書，並且在快遞貨物上黏貼發票或相關文件，供海關查核。

2、進口快遞貨物涉及輸出入規定者，不可採用簡易申報單辦理通關，應依一般進出口貨物的通關方式辦理通關。

3、進口貨物完稅價格在2000以下免徵關稅、貨物稅及營業稅，但不包括菸酒及實施關稅配額的農產品。

4、網購貨物，因規格、品質不符，必須退回國外修理或換貨，不可採用簡易申報單辦理通關，應該依一般出口貨物的通關方式辦理通關。

● 稅額怎麼計算

空運快遞貨物關稅完稅價格在5萬元以下，得由快遞業者先代繳營業稅，再向進口人收取；關稅完稅價格超過5萬元，就要依一般進口貨物的通關方式辦理。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

至於營業稅的計算方式，則是（關稅完稅價格＋進口稅捐＋貨物稅＋菸酒稅＋菸品健康福利捐）×營業稅徵收率＝應納營業稅額。空運快遞貨物關稅完稅價格在5萬元以下，得由快遞業者先代繳營業稅，再向進口人收取；關稅完稅價格超過5萬元，就要依一般進口貨物的通關方式辦理。

舉例來說，小英向淘寶網的賣家購買背包，含運費總價為新臺幣10200元，以信用卡付款，賣家以空運快遞方式寄送。小英的購物行為屬進口貨物，貨物價格超過2000元，所以無論小英採信用卡或其他方式付款都要繳稅。進口背包現行關稅稅率為6.6%，但不屬貨物稅、菸酒稅及健康捐應稅貨物，營業稅在貨物進口時由海關代徵。

關稅完稅價格10200元×關稅稅率6.6%＝進口稅捐計673元

（關稅完稅價格10200元＋進口稅捐673元＋貨物稅0元＋菸酒稅0元＋菸品健康福利捐0元）×營業稅徵收率5%＝營業稅544元

所以小英要繳進口關稅與營業稅共1217元

● 空運快遞與進口郵包 繳稅方式不同

頻繁海外網購或是代購者，進口成本微增。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

小英購買的背包無論是以空運快遞運到境內或以進口郵包寄送，應納的税額都一樣，但繳納的方式不同。若以空運快遞運至境內，關稅完稅價格 5萬元以下者，得由快遞業者先行代繳應納營業稅額，快遞業者再向小美收取；若以進口郵包寄送至境內，其離岸價格（FOB）在美金5千元以下 者，由海關核發稅單，連同郵包交由郵局送達並代收稅款。