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獨家／最棒過年禮物 九旬老翁找到失散40年的弟弟

2017-12-31 19:33聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市中壢區90歲魏錦祥，念念不忘失聯40多年六弟。他的女兒魏寶蘭，從5年前聯合報新聞報導的資訊，透過聯合報同仁提供線索，上周順利在台北找到她80歲六叔邱錦員。魏寶蘭今天說，這是最棒的新年禮物，已約定明年初在桃園全家團聚。

魏老先生得知女兒找到，小時候過繼邱家的六弟邱錦員，倆兄弟40多年未曾謀面，急著進屋盛裝打扮，要搭車出遠門北上探訪，忘了日前手才跌傷，家人是要載他到醫院換藥。家人委婉告知已約定碰面時間，為讓魏錦祥驚喜，暫不讓他們通電話。

魏寶蘭說，設法尋覓失聯數10年六叔邱錦員，但都沒有他的訊息。5年前在聯合報看到，跟六叔有關的新聞報導，她從照片一眼就認出是六叔，打電話設法查詢問報社，陰錯陽差下，仍無法查詢到六叔的住處。

5年前的這件事，魏寶蘭仍惦記在心裡。去年透過臉書訊息，魏寶蘭與小時候的鄰居，經濟日報事業處總經理周祖誠互加為好友。周祖誠熱心協助詢問當年採訪記者袁志豪，得知當年採訪邱錦員地點，周下班後熱心前往台北市大安區查看，提供可能住處及巷道環境照片。

魏寶蘭聽聞從事水電承包業六叔，監工時腳不慎被被倒塌圍牆壓傷截肢，晚年曾在台北開彩券行，跟周祖誠提供的住址線索雷同。上周她抽空包車北上依址查訪，熱心鄰居告知，邱錦員仍住附近，並熱心帶領前往查探。

邱錦員事業曾如日中天，承包石門水庫景點飯店工程時，魏寶蘭曾去工地找過他。邱錦員聽聞姪女找他，初碰面時無法勾起記憶，當場愣住不發一語。魏寶蘭說出父親姓名，並從手機秀出父親兄弟合影老照片，邱終點頭認親，紅著眼眶說，晚年投資失利且搬家，才與桃園親人失聯。

魏寶蘭說，祖父母那一代生了十個兄弟，當時農村生活困乏，六叔、七叔都過繼給他家當養子。六叔雖過繼給邱家，早年剛成家立業時，還有跟魏家兄弟間聯繫。失聯40多年期間，身為老三的父親魏錦祥，一直念念不忘六弟。

皇天不負苦心人，在兒時鄰居周祖誠熱心幫忙下，讓她順利找到失聯親人。魏寶蘭說，六叔邱錦員得知三哥等親友很想跟他團聚碰面，欣喜答允明年返回桃園老家相聚。

桃園市民魏寶蘭（右）在聯合報同仁熱心積極協助下，遠赴台北市尋找到失聯40多年的六...
桃園市民魏寶蘭（右）在聯合報同仁熱心積極協助下，遠赴台北市尋找到失聯40多年的六叔邱錦員（左），雙方約定新的一年與桃園親友碰面團聚。圖／魏寶蘭提供
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桃園市90歲魏錦祥（後排左四）的女兒魏寶蘭，在聯合報同仁熱心積極協助下，遠赴台北...
桃園市90歲魏錦祥（後排左四）的女兒魏寶蘭，在聯合報同仁熱心積極協助下，遠赴台北市尋找到失聯40多年的六弟邱錦員（後排右二）。圖為早年兄弟合影照片。圖／魏寶蘭提供
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