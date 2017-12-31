國道近傍晚車流大 多處車速不到40公里

2017-12-31 18:47 中央社 台北31日電



今天是元旦連續假期第二天，根據交通部高速公路局路況資訊，近傍晚時車流量大，多處路段車輛時速不到40公里。

根據高公局近傍晚6時路況資訊，國道5號南下頭城到宜蘭，車輛時速只有26公里，國5北上頭城到坪林，車速38公里。

其他車速不到40公里路段還包括：國道1號北上新竹到湖口、西螺到埔鹽、台中系統到后里；國道3號龍潭到鶯歌系統、三鶯到樹林。