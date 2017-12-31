105年跨年排碳量 台北跨年晚會最多

2017-12-31 18:12 中央社 31日綜合報導



環保署統計，民國105年10縣市大型跨年晚會排碳量約1288噸，其中以台北市830噸居冠。聯合報系記者余承翰／攝影 分享 facebook

今天跨年夜，各縣市也將舉辦跨年晚會慶祝，環保署統計，民國105年10縣市大型跨年晚會排碳量約1288噸，其中以台北市830噸居冠。

台北市環保局指出，今年已請環保署協調台電電廠降載，並增加灑水、攔查高污染車輛頻率等因應。

跨年夜將來臨，除了空污狀況值得關注外，溫室氣體造成的影響也不容小覷。環保署統計去年10縣市跨年活動排碳量，總計約排放1288噸，相當於3座大安森林公園的年碳吸附量。

其中，台北市排碳量以830噸居冠，其次為台南市316.268噸、台中市67.246噸、花蓮縣37.515噸及基隆市10.215噸等。

環保署環管處盤查交易組組長李維民表示，去年跨年晚會排碳量仍以交通運輸占最高9成，其次是要處理民眾所製造的垃圾排碳量，至於各縣市施放煙火占的比例其實很低，都不到5%。

台北市環保局空污噪音防制科長楊梅華指出，今年已請環保署協調台電公司對協和及林口電廠進行降載125萬瓩；加強土資場及營建工地洗掃、灑水，抑制塵土飛揚；攔查高污染車輛頻率增加2倍；透過Line、網站及跑馬燈呼籲跨年民眾戴上口罩等作為。

台南市政府回應，台南連辦7年跨年晚會沒有施放煙火，105年吸引21萬人次。

台南市政府新聞暨國際關係處長許淑芬表示，近年來跨年活動地點緊鄰台南高鐵站，有利民眾搭乘大眾運輸工具參與，希望市民盡量搭乘大眾運輸系統，為城市的低碳願景盡一份心力。